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  4. Martının tencere kapağını açarak kapuskayı yediği anları görür görmez kaydetti

Martının tencere kapağını açarak kapuskayı yediği anları görür görmez kaydetti

İLGİNÇ HABERLER  | 10.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop merkez ilçedeki Gazi Caddesinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Dilek Yıldırım Gençgün, yaptığı kapuska yemeğini soğuması için ağzı kapalı tencereyle balkona bıraktı. Bu sırada aç kalan ve yiyecek arayışında olup, balkona gelen martı, tencerenin kapağını gagasıyla açmaya çalıştı. Martının ne yapacağını merak eden Gençgün de bu anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Martı, tencerenin kapağını açmayı başarıp, kapuska yemeğini yedi. Dilek Yıldırım Gençgün ise, martının yemeği yemesini engellemedi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.

(DHA)

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martı sinop

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