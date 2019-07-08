HABER

Martıya özgürlüğünü geri verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'nda gerçekleştirdiği serbest dalışlar ile rekor büyüklük ve ağırlıkta balıklar avlayan Müjdat Turan, duyarlı davranışlarıyla da adından söz ettiriyor.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda gerçekleştirdiği serbest dalışlar ile rekor büyüklük ve ağırlıkta balıklar avlayan Müjdat Turan, duyarlı davranışlarıyla da adından söz ettiriyor. Daha önce sualtında oltaya yakalanmış bir balığı kurtararak özgürlüğüne kavuşturan Müjdat Turan, arkadaşı Bülent Başaran ile beraber bu kez de ayağına misina dolanan martıya özgürlüğünü geri verdi.

Dalgıç Müjdat Turan, beraberinde arkadaşı Bülent Başaran ile birlikte Gökçeada kıyılarında dalış yaparken dinlenmek için çıktıkları sahilde, bir ucu sopaya bağlı misinanın ayağına dolandığı martıyı fark etti. Hayvanın, ayağına dolanmış misinanın diğer ucunda bağlı olan sopa nedeniyle uçamadığını gören Müjdat Turan, Bülent Başaran ile birlikte suya girip martıyı yakaladı ve ayağına dolanan misinayı çözdü. Martıyı özgürlüğüne kavuşturmadan önce gösterdiği sevgisinin sembolü olarak başının üzerine koyup çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşan Turan’ın, videosu ve fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Müjdat Turan, martıyı kurtarırken çekilen videoda, "Gördüğünüz gibi martının ayağı misinaya dolanmış. Kördüğüm olmuş. Oltacı misinasını bırakmış burada. Onu kurtardık doğal ortamına saldık" ifadelerini kullandı.

Turan, "Birkaç gündür misinaya bağlı kaldığı için martı çok halsizdi. Kurtardıktan sonra özgürlüğe kanat çırpışını görmek çok güzeldi. Bir canlının hayatını kurtarmak bizim için mutluluk vericiydi" dedi.

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyorKefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'taTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.