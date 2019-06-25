Marul bahçesindeki kuş yuvasında 5 yavruyla karşılaştı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde bir kuşun marul bahçesine yaptığı yuvada, 5 yavru dünyaya geldi. Bölge sakinleri, yuvanın hangi kuşa ait olduğunu bilmediklerini söyledi. İlçede sebze yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Mehmet Demiroğlu, marul bahçesinde hasat yaparken, kuş yuvasına rastladı. Demiroğlu, yuvada, sarı gagaları ve tüyleri ile ilginç bir görüntüye sahip 5 yavru kuş gördü. Yavruların hangi kuş türüne ait olduğunu bilemeyen Demiroğlu, arkadaşlarından da bu konuda net bir yanıt alamadı. Mehmet Demiroğlu, işi gereği sürekli doğada olduğunu, ancak bugüne kadar böyle kuş yavruları görmediğini belirterek, "İlk baktığımda yuvada bir hayvanın olduğunu sandım. Yanına yaklaştığımda 4 yavrunun bulunduğunu, 1 yavrunun da yumurtadan çıkma üzere olduğunu gördüm. 20 senedir arazideyim, böyle şey görmedim" dedi. Demiroğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavrular, bir gün sonra anneleri tarafından başka bir alana taşındı.

