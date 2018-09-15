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"Maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda." dedi.

Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hayme Ana Kına Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde çeşitli kur dalgalanmalarının yaşandığını hatırlatan Sarıeroğlu, Adanalıların 3 gün içerisinde bir ton altın bozdurarak, oynanan oyunun bozulmasına büyük katkı sağladığını aktardı.

Vatandaşların bu oyunun farkında olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Yaşadığımız süreç iç dinamiklerimizden kaynaklı bir süreç değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bakıyoruz istihdam artıyor, büyüme oranlarında yine rekor kırmışız, G20 ülkelerinde OECD içerisinde en yüksek oranlardayız. Turizmde yaşadığımız süreçler ortada, üretim devam ediyor çarklar dönüyor." diye konuştu.

- "Kaptan köşkünde reisimiz oturuyor"

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şaha kalkacak Türkiye'nin önüne engel koymak isteyen odakların saldırılarda bulunduğunu belirterek, "Dış kaynaklı olarak yaşadığımız bir dalgalanma süreci ama Allah'a hamdolsun kaptan köşkünde reisimiz oturuyor. Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Jülide Sarıeroğlu, daha sonra açılışı gerçekleşecek Kına Konağı'nın gençlere hayırlı olmasını dileyerek, "Aslında kendimle alakalı söyleyecek ufak bir şeyim var ama çok sayıda basın mensubumuz var. Manşet olabiliriz. 'Hanımlar beni anlamıştır' diye düşünüyorum, mesajı. Burada ifade etmeyeyim. İnşallah diyelim hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hayme Ana Kına Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Konakta kına gecesine de katılan Sarıeroğlu, kına yakılması için avucunu açmayan gelinin sol eline altın koydu.

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adana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Yüreğir Belediyesi

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