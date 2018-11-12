Marvel Comics'in babası Stan Lee hayatını kaybetti

Örümcek Adam, Hulk ve Iron Man gibi dünyaca ünlü karakterlerin yaratıcısı Stan Lee, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Lee ailesinin avukatı Kirk Schenck, yaptığı açıklamada, Örümcek Adam, X-Man, Fantastik Dörtlü gibi unutulmaz süper kahramanların yaratıcısı Marvel Comics'in kurucusu Lee'nin bu sabah Los Angeles'da hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.
Lee'nin ölüm nedenine dair detay paylaşılmadı.
Stan Lee, 28 Aralık 1922'de ABD'nin New York kentinde doğmuştu.
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