Marvel hayranlarını sevindirecek LEGO seti günün fırsat ürünü oldu

Çocukların yaratıcılığını destekleyen LEGO setler, yetişkinlerin ise koleksiyonlarına ekleyebilecekleri ürünler olarak dikkat çekiyor. Peki, süper kahramanların büyülü dünyasını evinize taşımaya ne dersiniz? Marvel hayranlarının heyecanla takip ettiği Avengers ekibi, LEGO’nun yaratıcı ve interaktif tasarımlarıyla buluşarak eğlenceyi zirveye taşıyor. Favori Marvel kahramanlarını içeren LEGO Marvel Yaratıcı Yapım Seti, şimdi 674 TL indirimle sizi bekliyor. Ürün ile ilgili detayları keşfetmek ve süper kahraman dünyasının bir parçası olmak için hemen göz atın!

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LEGO Marvel: MARVEL Logosu ve Minifigürleri 76313 - Süper Kahraman Sevenler için Avengers Karakterleri İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti, Doğum Günü Hediyesi (931 Parça)

12 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan LEGO Marvel Yaratıcı Yapım Seti, MARVEL evreninin büyüsünü odanıza taşıyor. 931 parçalık set, ünlü MARVEL logosunu inşa etme fırsatı sunarken Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow ve Kaptan Amerika minifigürleriyle hayranları büyülüyor. Üstündeki düğmelere basarak karakterlerin logodan fırlamasını izlemek, oyunu daha da heyecanlı hale getiriyor. İnteraktif ve sürprizlerle dolu yapısı sayesinde çocuklar hayal gücünü geliştiren ürü, yetişkinler için de mükemmel bir koleksiyon parçası. LEGO Builder uygulamasıyla 3D görüntüleme ve kolay yapım talimatları sunan set, süper kahraman hayranları için de harika bir hediye seçeneği!

Kullanıcılar ne diyor?

" Marvel LEGO seti gerçekten etkileyici! Marvel logosu, özenle tasarlanmış ve tamamlandığında göz alıcı bir koleksiyon parçasına dönüşüyor. Yapı süreci oldukça detaylı ve karmaşık."

"Setin en dikkat çeken özelliği, LEGO tuğlalarından oluşan büyük Marvel logosu. Ürün yapımı ile ilgili talimatlar net ve kolay anlaşılır. Sorunsuz bir şekilde LEGO'yu tamamlayabilirsiniz."

Bu içerik 28 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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