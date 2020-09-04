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Marvel’s Avengers çıktı!

OYUN HABERLERİ  | 04.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Square Enix, Marvel’s Avengers’ın dünya çapında PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için satışa çıktığını duyurdu.

Marvel’s Avengers çıktı!

Tek oyunculu Reassemble hikaye bölümünü, Avengers Initiative’in Avengers’ı dünyanın dört bir yanına ve ötesine taşıyan War Zone görevleriyle deneyimleyebilirsiniz. Reassemble harekatındaki her görev, bir veya daha fazla kahramanın benzersiz yeteneklerini sergileyecek şekilde tasarlanırken, Avengers Initiative görevleri, kendi özel AI ekibinizle veya oyuncunun listesindeki herhangi bir Kahraman gibi dört oyuncudan oluşan bir grupla oynanabilir.

Oyunculara sürekli bir kahramanlık deneyimi sağlamak için, Marvel’s Avengers’ın anlatımı zamanla genişleyecek ve yeni kahramanlar, kötüler, görev türleri, bölgeler, öğeler ve daha fazlasını içeren yeni hikayeler oyunculara ek ücret ödemeden sunulacak.

Hayranların da bu yeni içerik için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Oyunun kısa süre önce duyurulan Kate Bishop ve ikonik akıl hocası Hawkeye Clint Barton’a odaklanan ilk lansman sonrası içerik sezonu, gizemli yeni Takyon görevleriyle lansmanından sadece haftalar sonra başlıyor. Kate’in Operasyonu, “Taking AIM”, Ekim ayı sonunda yeni bir kötü adam ve yeni gizemle başlıyor. Olimpik kalibreli bir jimnastikçi ve usta bir okçu olan Kate, kendine özgü Beceriler, Ekipmanlar setiyle birlikte geliyor

“Taking AIM” oyunun Reassemble bölümünün bitiminden kısa bir süre sonra başlar ve iki Hawkeyes’ Story Arc’ın sadece ilk yarısıdır. Clint Barton’un Hawkeye’ı, bir sonraki aşamaya zemin hazırlamak için Kasım ayında sahneye çıkıyor. Tüm bu yeni görevler, tüm kahraman listesiyle oynanabilir ve kahramanlar, kötüler, oyun modları, görevler, teçhizatlar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm bu içerik, Marvel’s Avengers ana oyununun tüm sahiplerine ücretsiz olarak sunulacaktır.

Marvel’s Avengers’daki oyuncular ayrıca Earth’s Mightiest Heroes’unu çeşitli şekillerde özelleştirebilirler. Her Süper Kahraman kendi benzersiz güç setlerine sadık kalsa da, her biri, oyuncuların donattığı teçhizata ve etkinleştirdikleri becerilere bağlı olarak farklı şekilde oynama esnekliğine sahiptir, bu nedenle iki oyuncunun kahramanı tamamen aynı şekilde oynamaz. Her kahramanın dinamik combo sistemleri, kahramanca hareketleri, kendine özgü yetenekleri ve kilidini açmak ve özelleştirmek için özel hareket setleri vardır – çoğu, tüm medyadaki 80 yılı aşkın Marvel geçmişinden klasik hareketlerden ilham alırken, diğerleri sadece oyun için orijinaller olarak hazırlanmıştır.

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