Marvel’s Avengers çıktı!

Tek oyunculu Reassemble hikaye bölümünü, Avengers Initiative’in Avengers’ı dünyanın dört bir yanına ve ötesine taşıyan War Zone görevleriyle deneyimleyebilirsiniz. Reassemble harekatındaki her görev, bir veya daha fazla kahramanın benzersiz yeteneklerini sergileyecek şekilde tasarlanırken, Avengers Initiative görevleri, kendi özel AI ekibinizle veya oyuncunun listesindeki herhangi bir Kahraman gibi dört oyuncudan oluşan bir grupla oynanabilir.

Oyunculara sürekli bir kahramanlık deneyimi sağlamak için, Marvel’s Avengers’ın anlatımı zamanla genişleyecek ve yeni kahramanlar, kötüler, görev türleri, bölgeler, öğeler ve daha fazlasını içeren yeni hikayeler oyunculara ek ücret ödemeden sunulacak.

Hayranların da bu yeni içerik için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Oyunun kısa süre önce duyurulan Kate Bishop ve ikonik akıl hocası Hawkeye Clint Barton’a odaklanan ilk lansman sonrası içerik sezonu, gizemli yeni Takyon görevleriyle lansmanından sadece haftalar sonra başlıyor. Kate’in Operasyonu, “Taking AIM”, Ekim ayı sonunda yeni bir kötü adam ve yeni gizemle başlıyor. Olimpik kalibreli bir jimnastikçi ve usta bir okçu olan Kate, kendine özgü Beceriler, Ekipmanlar setiyle birlikte geliyor