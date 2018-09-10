7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştiren Marvel's Spider-Man, ilk günden stokları eritti. PlayStation'a özel olması ve Insomniac Games gibi profesyonel bir yapım stüdyosunun ellerinde olması zaten oyuncuların heyecanlanması adına başlı başına bir sebep.

Ancak geliştiriciler, oyunun test aşamasında gözlerinden kaçırdıkları animasyon ve grafik hatalarıyla oyuncuları güldürdü. Oyunun ilk kısımlarında karşımıza çıkan sinematik sahnelerde çoğu karakterin suratının kayması, ortaya ilgi çekici görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Keşke sadece suratlar diyebilsek. Karakterler yerinde bile duramıyor!

Marvel's Spider-Man animasyon hatalarıyla güldürdü!

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