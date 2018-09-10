HABER

Marvel's Spider-Man animasyon hatalarıyla güldürdü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Marvel's Spider-Man'in yapımcısı Insomniac Games, oyunun test aşamasında gözlerinden kaçırdıkları animasyon ve grafik hatalarıyla oyuncuları güldürdü.

Marvel's Spider-Man animasyon hatalarıyla güldürdü!

7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştiren Marvel's Spider-Man, ilk günden stokları eritti. PlayStation'a özel olması ve Insomniac Games gibi profesyonel bir yapım stüdyosunun ellerinde olması zaten oyuncuların heyecanlanması adına başlı başına bir sebep.

Ancak geliştiriciler, oyunun test aşamasında gözlerinden kaçırdıkları animasyon ve grafik hatalarıyla oyuncuları güldürdü. Oyunun ilk kısımlarında karşımıza çıkan sinematik sahnelerde çoğu karakterin suratının kayması, ortaya ilgi çekici görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Keşke sadece suratlar diyebilsek. Karakterler yerinde bile duramıyor!
Marvel's Spider-Man animasyon hatalarıyla güldürdü!
video:

Nabeshin186 isimli oyuncu, kendisinde yaşadığı sorunu videoya alıp internette yayınladı. Kısa sürede internette dikkat çeken görüntüler, binlerce kişi tarafından sosyal medya ağlarında paylaşıldı. Tüm bu sorunlara nazaran oyun, şimdiden yılın oyunu olmaya aday olarak gösteriliyor. Gerek grafikleri, gerek hikayesi ile bizlere unutulmaz anlar yaşatan Spider-Man, uzun zamandır beklediğimiz o süper kahraman açlığımızı bir nebzede olsa dindirdi.

Insomniac Games'in geliştirdiği oyun, firmanın son oyunu olan Sunset Overdrive'dan daha fazla sevildi. Belki firma ilerleyen dönemlerde başka bir kahramanı daha yeni bir video oyunlar buluşturur ancak bu seri alır başını gider sevgili oyun severler. Sizler için hazırladığımız Marvel's Spider-Man incelememize de yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Pentagon yapay zekalı silahlar için yatırım yapacak!Pentagon yapay zekalı silahlar için yatırım yapacak!
Riot Games cinsiyetçilik ile suçlanıyor!Riot Games cinsiyetçilik ile suçlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marvel's Spider-Man teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
iPhone XC en ucuz iPhone olabilir!

iPhone XC en ucuz iPhone olabilir!

Tasarımı ile dikkat çeken Pepito sızdırıldı!

Tasarımı ile dikkat çeken Pepito sızdırıldı!

Ödüllü Spider-Man yarışması başladı!

Ödüllü Spider-Man yarışması başladı!

iPhone XS ve XS Plus Türkiye fiyatı belli oldu mu?

iPhone XS ve XS Plus Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Pentagon yapay zekalı silahlar için yatırım yapacak!

Pentagon yapay zekalı silahlar için yatırım yapacak!

Riot Games cinsiyetçilik ile suçlanıyor!

Riot Games cinsiyetçilik ile suçlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.