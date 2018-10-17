Marvel's Spider-Man evrenine Black Cat giriş yapıyor!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay PlayStation 4 kullanıcıları için Marvel's Spider-Man yapımı yayınlanmış ve büyük bir ilgi ile karşılanmıştı.
Herkesin çok uzun zamandır beklediği ''o'' Spider-Man oyunu artık avuçlarımızın içerisindeydi. Benim de uzun bir süre kendimi kaptırdığı yapım, gerek hikayesi gerek oynanışı ile kendisine hayran bırakıyor kesinlikle.
Oyunu çoktan oynayıp rafa kaldıranlar için güzel bir haberimiz var. Henüz maceranız sonlanmadı. Muhtemelen oyunu takip edenler zaten DLC paketleri hakkında detayları biliyordur ancak bilmeyenler için Insomniac Games gelecek ilk DLC paketi ''The Heist'' hakkında yeni detaylar paylaştı.
The Heist eklentisinde Spider-Man oldukça eski bir düşmanıyla yani Black Cat ile uğraşacak. Yada dostu mu demeliydim? Ana oyunda kendisinin sadece ses kayıtlarına ulaşabiliyorduk.
Şimdi ise oyunda ilk defa yüzünü bizlere gösteriyor olacak Black Cat. Hikaye eklentisine ek olarak yeni meydan okumalar, yeni düşman tipleri, yeni suç görevleri ve kupalar bizleri bekliyor olacak.
Evet, gelecek 3 yeni kostümü de eklemeden atlamayalım. Açıkçası beni pek içine çeken kostümler olmadı ancak hiç olmamasından iyidir. Oyunda, Scarlet Spider II, Spider-UK ve Marvel's Spider-Man için tasarlanmış yeni bir kostüm bizleri bekliyor olacak.
Eminim Marvel's Spider-Man'in gelecek olan eklentisi oldukça eğlenceli vakitler geçirmemize sebebiyet verecek. Bundan herhangi bir şüphem yok. The Heist, 23 Ekim'de tüm PlayStation 4 kullanıcıları için yayınlanmış olacak. 89 TL'lik toplu paketi ile diğer iki hikaye paketine de sahip olabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak
Kaynak: Teknolojioku
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