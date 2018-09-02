Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Insomniac Games, Marvel's Spider-Man'in fotoğraf modunu tanıttığı yeni bir fragman yayınladı.

Fotoğraf Modu, özellikle son zamanlarda oyunlardaki en popüler eklentilerden biri haline geldi. Genellikle AAA yapımlar, bu akıma kapılarak ortaya koydukları Fotoğraf Modu eklentisi ile oyuncuların kendi hayal gücüne göre ekran görüntüsü oluşturmalarına olanak sağlıyor.

God of War’dan, Super Mario Odyssey’e anı yakalayan oyuncular kamerayla filtre ya da birkaç çıkartma uygulayarak fotoğraflarını çevrimiçi ortamda ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar.

Insomniac Games’in yayınladığı fragman ile Marvel’s Spider-Man‘in de bu akıma kapıldığını görüyoruz. Açıkçası bu eklentinin en çok yakıştığı oyunlardan biri diyebiliriz Marvel’s Spider-Man için.

Marvel's Spider-Man Fotoğraf Modu ile coşturacak!

Video için burayı tıklayınız.

Marvel’s Spider-Man‘e erişilebilirlik seçenekleri gibi birkaç özellik ekleyen bir ilk gün güncellemesi yayınlanacak. Güncelleme aynı zamanda Fotoğraf Modunu da oyuna dahil edecek yapılan açıklamaya göre.

Fotoğraf Modu sayesinde oyuncular, kameranın türünü değiştirmek, çeşitli çerçeveler, çıkartmalar ve hatta kendi tasarlayacakları bir çizgi roman bile oluşturabilecekler. Yayınlanan tanıtım fragmanına yukarıdaki oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

