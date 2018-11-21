Marvel's Spider-Man Turf Wars çıktı!

Insomniac Games, bugün itibarıyla çıkış yapan Marvel's Spider Man: Turf Wars'un çıkış fragmanını yayınladı.
YORUM YAP0
Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Insomniac Games, bugün itibarıyla çıkış yapan Marvel's Spider-Man “City That Never Sleeps” indirilebilir içerik paketinin ikinci bölümü Turf Wars'un çıkış fragmanını yayınladı.
Turf Wars'da, Hammerhead ile olan mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor.
Spider-Man, New York'un en büyük felaketi haline gelmeden önce Maggia suç ailesi ve çete lideri Hammerhead arasında patlayan savaşın sona ermesini sağlamaya çalışıyor. Turf Wars genel olarak yeni hikaye görevleri, üç yeni kostüm, meydan okumalar ve kupalar içeriyor.
(Spoiler) Black Cat'e ne olduğu ise hala gizemini koruyan sorular arasında.
Video:
Hammerhead ve Yuri Watanabe'nin geri dönüşünü gördüğümüz fragmanda pek heyecan verici şeyler gösterilemese de getirilen üç yeni kostümü de kullanmak için sabırsızlanıyoruz. Getirilen kostümler arasında şüphesiz en dikkat çeken kostüm ise ''Spider Clan''
City That Never Sleeps indirilebilir içerik paketi PlayStation Store'da 89,00 TL'den satışta. Her bir bölümün fiyatı ise 36,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Peki ya siz ana oyunun ardından ilk DLC paketini deneyimleme şansına eriştiniz mi? Eğer erişmediyseniz hemen PlayStation Store üzerinden ek içeriklere erişebilir ve oyun zevkinizi ikiye katlayabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak
Okuyucu Yorumları 0 yorum