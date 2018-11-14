Incomniac Games, Marvel's Spider-Man'in devam DLC'si Turf Wars'ın çıkış tarihini duyurdu ve tarihini 20 Kasım 2018 olarak belirledi.

Turf Wars’da ana kötümüz Hammerhead olarak karşımıza çıkacak ve Spider-Man New York'un en büyük felaketi haline gelmeden önce Maggia suç ailesi ve çete lideri Hammerhead arasında patlayan savaşın sona ermesini sağlamaya çalışacak. İlk DLC paketinde de Black Cat'in başı Hammerhead ile belaya girmişti.

Hatta DLC'nin sonu oldukça açık uçlu bitmiş ve hepimizi merakla devamı için bekleye tutmuştu. Turf Wars hikaye paketi; yeni hikaye görevleri, üç yeni kostüm, meydan okumalar ve kupalar içerecek.

Marvel's Spider Man Turf Wars ile geri dönüyor!

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