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Marvel's Spider Man Turf Wars ile geri dönüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Marvel's Spider-Man'in devam DLC'si Turf Wars'ın çıkış tarihini ve ilk fragmanı paylaşıldı. İşte detaylar!

Marvel's Spider Man Turf Wars ile geri dönüyor!

Incomniac Games, Marvel's Spider-Man'in devam DLC'si Turf Wars'ın çıkış tarihini duyurdu ve tarihini 20 Kasım 2018 olarak belirledi.

Turf Wars’da ana kötümüz Hammerhead olarak karşımıza çıkacak ve Spider-Man New York'un en büyük felaketi haline gelmeden önce Maggia suç ailesi ve çete lideri Hammerhead arasında patlayan savaşın sona ermesini sağlamaya çalışacak. İlk DLC paketinde de Black Cat'in başı Hammerhead ile belaya girmişti.

Hatta DLC'nin sonu oldukça açık uçlu bitmiş ve hepimizi merakla devamı için bekleye tutmuştu. Turf Wars hikaye paketi; yeni hikaye görevleri, üç yeni kostüm, meydan okumalar ve kupalar içerecek.

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Marvel's Spider Man Turf Wars ile geri dönüyor!

Video:

Hammerhead ve Yuri Watanabe'nin geri dönüşünü gördüğümüz fragmanda pek heyecen verici şeyler gösterilemese de hikaye genişletmesini merak ile bekliyor ve bir önceki "soygun genişletmesinden" daha doyurucu olmasını diliyoruz. Bunların yanı sıra bir önceki genişletmede olduğu gibi üç adet yeni kostüm bizleri bekliyor olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Marvel's Spider Man Turf Wars teknoloji

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