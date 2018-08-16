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Marvel's Spider-Man yeni tanıtım videosu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

Insomniac Games'in PlayStation 4 için geliştirdiği Spider-Man oyunundan yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı.

Marvel's Spider-Man yeni tanıtım videosu!

Insomniac Games'in PlayStation 4 için geliştirdiği Spider-Man oyunundan yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı. Oyunun çıkışına çok az bir süre kala yapımın dünyasına ufak bir göz atma şansına erişiyoruz.

Yayınlanan videoda oyunun geçtiği New York haritası bizlere sunuluyor. Peter Parker'ın müdürü J. Jonah Jameson'ın seslendirmesinin yer aldığı yeni Spider-Man videosu, biraz diğerlerinden farklı. Bu tanıtım fragmanını bir şehir turu olarak algılayabilirsiniz.

Jonah James'ın yorumuyla birlikte fragmanda Wakanda Elçiliği'ni, Avengers kulesini, Sanctum Sanctorum'u ve Oscorp'u görmek mümkün.
Marvel's Spider-Man yeni tanıtım videosu!
''Tanıtım videosu için burayı tıklayınız.''

Oyunun çıkışına artık az bir süre kala, yapımcı firma Insomniac ve Sony, Spider-Man için yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda New York'un yaşam dünyası, J. Jonah Jameson'ın renkli anlatımıyla tanıtılıyor ve her zamanki gibi oldukça huysuz. Spider-Man'e karşı yine nefret dolu. Eh ne yaparsınız kendisi gazeteci sonuçta.

Spider-Man, binalar arasında ağ atarak ve akrobatik hareketler yaparak dolaşıyor. Spider-Man'de, ana görevlerin dışında, pek çok yan görev ve diğer etkinlikler olacak. Sırt çantası bulma, halka yardım etmek gibi.

Marvel's Spider-Man, 7 Eylül 2018'de sadece PlayStation 4'e özel olarak raflardaki yerini almış olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Marvel's Spider-Man Insomniac Games teknoloji

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