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Marvel Shang-Chi filmi için hazırlıklara başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 16:44 | Son Güncelleme

Marvel şimdi de gözünü Asya'ya çevirdi. Marvel Studios sonunda Asyalı bir süper kahraman filmi üzerinde çalışmalarına başladı. İşte detaylar!

Marvel Shang-Chi filmi için hazırlıklara başladı!

Marvel Studios sonunda Asyalı bir süper kahraman filmi üzerinde çalışmalarına başladı.

Black Panther'in global bir fenomene dönüşmesi ve gişede rekordan rekora koşması ile birlikte ırksal çeşitliliğin önü açıldı, Marvel da şimdi gözünü Asya'ya çevirdi. İddialara göre Marvel, ilk Asyalı süper kahraman filmi olacak olan "Shang-Chi" için hızla hazırlıklara başladı.

Enter The Dragon'un yarattığı furyadan ilham alarak ilk kez 1973 yılında, Special Marvel Edition #15 çizgi romanı ile Marvel evrenine giren Shang-Chi, kendi beyaz perde filmine nihayet kavuşuyor. Steve Englehart ve Jim Starlin tarafından yaratılan kurgusal karakter, babası Fu Manchu tarafından büyütülen bir Kung Fu ustası.

Babası tarafından dış dünyadan izole bir şekilde ve katı bir eğitimle büyütülen Shang-Chi, dövüş sanatlarında eğitilmiş ve eşsiz yetenekler geliştirmiş bir kahramana dönüşüyor. Gelen son habere göre Çinli Amerikalı senarist Dave Callaham, Shang-Chi karakterini beyaz perdeye taşıyacak senaryoyu yazması için Marvel tarafından işe alındı.

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Marvel Shang-Chi filmi için hazırlıklara başladı!

Callaham'ın gelecek işleri arasında Wonder Woman 1984 ve Zombieland 2 senaryosu da bulunuyor. Marvel, Shang-Chi'nin hem geleneksel Asya hem de Asya-Amerika kültürlerinin bir karışımı olmasını ve bu nedenle, kamera önünde olduğu kadar arka planında da bu kökenden gelen isimlerin yer almasını istiyor. Böylece etnik kökenin daha doğru yansıtılacağını düşünüyor.

Shang-Chi, silahsız ve silahlı çok sayıda Çin dövüş sanatının ustası ve aynı zamanda savaş alanında kendisinin sonsuz sayıda kopyasını yaratmak gibi doğaüstü yeteneğe sahip. Karakter zaman zaman Avengers ekibinin bir üyesi olarak da karşımıza çıkmıştı.

2006 yılında, Marvel'in ilk olarak birbiriyle bağlantılı evrende geçen filmlere başladığı dönemde, Shang-Chi'nin filmini çekme planı gündeme geldiyse de sonunda rafa kaldırıldı. Bakalım Marvel'ın evrenini genişletmesiyle birlikte daha nasıl ırksal çeşitlilikler ve yepyeni süper kahramanlar seyircilerin karşısına çıkacak? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Marvel Shang-Chi teknoloji girişimleri

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