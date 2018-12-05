Marvel Shang-Chi filmi için hazırlıklara başladı!

Marvel Studios sonunda Asyalı bir süper kahraman filmi üzerinde çalışmalarına başladı.

Black Panther'in global bir fenomene dönüşmesi ve gişede rekordan rekora koşması ile birlikte ırksal çeşitliliğin önü açıldı, Marvel da şimdi gözünü Asya'ya çevirdi. İddialara göre Marvel, ilk Asyalı süper kahraman filmi olacak olan "Shang-Chi" için hızla hazırlıklara başladı.

Enter The Dragon'un yarattığı furyadan ilham alarak ilk kez 1973 yılında, Special Marvel Edition #15 çizgi romanı ile Marvel evrenine giren Shang-Chi, kendi beyaz perde filmine nihayet kavuşuyor. Steve Englehart ve Jim Starlin tarafından yaratılan kurgusal karakter, babası Fu Manchu tarafından büyütülen bir Kung Fu ustası.

Babası tarafından dış dünyadan izole bir şekilde ve katı bir eğitimle büyütülen Shang-Chi, dövüş sanatlarında eğitilmiş ve eşsiz yetenekler geliştirmiş bir kahramana dönüşüyor. Gelen son habere göre Çinli Amerikalı senarist Dave Callaham, Shang-Chi karakterini beyaz perdeye taşıyacak senaryoyu yazması için Marvel tarafından işe alındı.