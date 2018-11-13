Maryland Eyaleti 'Whitaker' Atamasını Yargıya Taşıdı

Whitaker atanmasının ardından Rusya soruşturmasının da bağlandığı isim oldu.

Whitaker, Adalet Bakanlığı’nda çalışmaya başlamadan önce katıldığı televizyon programlarında Rusya soruşturmasını eleştirmiş ve Sessions’ın görevden alınması halinde yerine gelecek ismin souşturmanın bütçesini kısarak durma noktasına getirebileceğini kaydetmişti.

Trump, Sessions’ın yerine Sessions’ın genel sekreteri Matthew Whitaker’ı geçici olarak atamıştı.

Dosyada, “uygun kişinin bu mahkemenin önüne yönetimi temsil etmek için Adalet Bakanı Vekili olarak gelmesi gerekir” ifadesine yer veriliyor.

Mahkeme dosyasında eyalet, Hakim Ellen Hollander’dan Whitaker’ın Adalet Bakanı olarak atanmasını engellemesini talep ediyor.

Maryland eyaleti Başkan Donald Trump tarafından Matthew Whitaker’ın Adalet Bakanlığı’na geçici olarak atanmasının yasal olup olmadığını mahkemeye taşıyor.

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller Adalet Bakanı yardımcısı Rod Rosenstein’a bağlıydı.

Bu açıklamaları nedeniyle Demokratlar başta olmak üzere ülkede bazı çevreler Whitaker’ın Rusya soruşturmasından çekilmesini istiyor.

Sessions’ın yardımcısı Rosenstein’ın Adalet Bakanı olarak atanması gerektiği görüşleri de ifade ediliyor.

Başkan Donald Trump Whitaker’ı tanımadığını açıklamış ancak daha sonra Whitaker’ı bildiğini söylediği ses kayıtları basına yansımıştı.

