Maryland Eyaletinde Silahlı Saldırı

ABD’nin Maryland eyaletinde bir silahlı saldırı yaşandı. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda bir emniyet görevlisi de omuzundan yaralandı.

ABD’de art arda silahlı saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de Maryland eyaletinden bir silahlı saldırı haberi geldi. Maryland Valisi Larry Hogan, yaptığı açıklamada eyalette yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Silahlı saldırı olayı eyaletin Smithsburg kasabasında bir işyerinde yaşandı. Yetkililer saldırının yaşandığı işyerinde kontrolün sağlandığını ancak saldırganın durumuna dair henüz net bir bilgi olmadığını açıkladı. İşyerinin dünya genelinde 100’den fazla ülkeye makine parçaları satan bir yer olduğu belirtiliyor.

Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattığı açıklandı.

