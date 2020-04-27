Maryland Valisi: Trump'ın sözlerinden sonra vücuda nasıl dezenfektan enjekte edileceği konusunda yüzlerce telefon aldık

ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Başkan Donald Trump'ın geçen hafta koronavirüsün tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmeyi önermesinden sonra, halktan dezenfektanın nasıl enjekte edileceği ya da bunun ağız yoluyla nasıl alınabileceği konusunda yüzlerce telefon aldıklarını açıkladı.

Trump'ın partisinden (Cumhuriyetçi Parti) olan Hogan, CBS Televizyonu'na "İnsanların bunu nasıl ciddiye aldığını anlamak zor" dedi.

'Trump aklına geleni söylüyor'

Vali Hogan ABC televizyon kanalına da Trump'ın günlük basın toplantılarında "aklına geleni söylediğini" ve açıklamalarının bilimsel gerçeklere dayanması gerektiğini belirtti.

Trump'ın önerisinden sonra eyaletin acil durum birimi Twitter hesabından bir uyarı yayımlamış ve mesajda "Hiçbir koşulda iğne ya da başka yollarla vücuda dezenfektan enjekte edilmemeli" denilmişti.

Dünyanın en büyük dezenfektan üreticilerinden Reckitt Benckiser da Trump'ın önerisine karşı "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir" uyarısında bulunmuştu.

Dezenfektanlar solunması ya da yutulması halinde ölümcül olabilen maddeler. Deri, göz ve burunla doğrudan temasları da tehlikeli.