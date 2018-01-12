Maryna Linchuk'tan Türkiye mesajı!

1987’de Minsk Beyaz Rusya’da dünyaya gelen ve arkadaşının yanında gittiği yerel bir ajans tarafından 13 yaşında tesadüfen keşfedilen ünlü model Maryna Linchuk, Instagram hesabından Türkiye’ye çocukluğundan beri gelmek istediğini duyurdu…

IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında 16 Ocak’ta İzmir'de düzenlenecek gala defilesinde Öner Evez’in koreografisiyle podyumda yürüyecek olan ünlü Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk, Instagram hesabındaki paylaşımında, “Türkiye’ye geliyor olmaktan çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir ülke. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum…” dedi.