MAGAZİN

Maryna Linchuk'tan Türkiye mesajı!

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türkiye’ye çocukluğundan beri hayranlık duyduğunu her fırsatta dile getiren ünlü model, “Türkiye’ye geliyor olmaktan çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir ülke. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum…”

Maryna Linchuk'tan Türkiye mesajı!

1987’de Minsk Beyaz Rusya’da dünyaya gelen ve arkadaşının yanında gittiği yerel bir ajans tarafından 13 yaşında tesadüfen keşfedilen ünlü model Maryna Linchuk, Instagram hesabından Türkiye’ye çocukluğundan beri gelmek istediğini duyurdu…

IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında 16 Ocak’ta İzmir'de düzenlenecek gala defilesinde Öner Evez’in koreografisiyle podyumda yürüyecek olan ünlü Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk, Instagram hesabındaki paylaşımında, “Türkiye’ye geliyor olmaktan çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir ülke. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum…” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maryna Linchuk magazin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyeyi sevmiyor olsaydı üzülürdüm.
Diğer Haberler
Selin Ciğerci'den bekarlara tavsiye

Selin Ciğerci'den bekarlara tavsiye

Yasmin Erbil’i şaşırtan yorum

Yasmin Erbil’i şaşırtan yorum

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda

Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.