Masa altında gizlenirken yakalandı

Erzurum'da hırsızlık için girdiği iş yerinde masa altında gizlenirken yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yakutiye ilçesi Alipaşa Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinden gelen alarm üzerine harekete geçti.
Kısa sürede ulaştıkları iş yerinin cam kapısının taşla kırıldığını gören ekipler, girdikleri dükkanda şüpheli Rıdvan Ç'yi masanın altında gizlenirken yakaladı.
Zanlıyı gözaltına alan ekipler, iş yerinde yaptıkları incelemede bu kişinin hırsızlık yaparken düşürdüğü kendisine ait cep telefonunu buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
- Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Alipaşa Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kayıtlarda, iş yerinin camını kaya parçasıyla kırarak içeri girdikten sonra cep telefonu hırsızlığı yapan Rıdvan Ç'nin, polis ekiplerini fark ettikten sonra masa arkasına saklandığı ve ardından teslim olduğu görülüyor.
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