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Masa, sandalyeler havada uçtu! Döner bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de döner bıçağı, masa ve sandalyeler havada uçuştu. İki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonlarına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, olaya karışan birçok şahsı gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

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