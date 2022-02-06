Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğün savaş alanına döndü

Kavga, Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda bulunan bir düğün salonunda yaşandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.’nün nişanında kavga çıkartan iki kişi aynı tartışmayı çiftin düğün sonunda da çıkarttı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga düğün salonun dışına taştı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerini adeta abluka altına alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri konunun daha fazla büyümesini önledi.

24 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada yaklaşık 24 kişi yaralandı. 14 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 10 kişi ise olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

SANDALYE VE MASALAR HAVADA UÇUŞTU

Öte yandan, bir davetli ise düğün sırasında çekilen halay sonrasında çıkan kavga anını anbean cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; eğlence ile başlayan düğünün kavga ile sonlandığı görüldü. Tarafları birbirlerine girdiği, sandalye ve masaların uçuştuğu anlar görüntülere yansıdı.

GELİN VE DAMAT POLİS OTOSUYLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tarafların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından davetliler düğün salonundan çıkartıldı. Gelin ve damat ise olayların yatıştırılmasının ardından polis otosu ile bölgeden uzaklaştırıldı. Gelin ve damadın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)



