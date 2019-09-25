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‘Masada kalırsın’ denilen hasta Van’da sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Yaklaşık 5 yıldır kalpten çıkan atardamarın genişlemesi nedeniyle rahatsız olan ve gittiği hastanelerde ‘masada kalırsın’ cevabı alan Ahmet Tulum, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.Van’ın Gürpınar ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 5 yıldır kalpten çıkan atardamarın genişlemesi nedeniyle rahatsız olan Ahmet Tulum isimli vatandaş, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 5 yıldır kalpten çıkan atardamarın genişlemesi nedeniyle rahatsız olan ve gittiği hastanelerde ‘masada kalırsın’ cevabı alan Ahmet Tulum, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
Van’ın Gürpınar ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 5 yıldır kalpten çıkan atardamarın genişlemesi nedeniyle rahatsız olan Ahmet Tulum isimli vatandaş, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, hastanın kalpten çıkan atardamarında 6 santimetrelik bir genişlemenin söz konusu olduğunu ifade ederek, “Hastamız 5-6 yıldır bu hastalığın farkında. Çocukları daha önceden Türkiye’nin birçok büyük merkezine götürmüş, orada konseyler yapılmış ve hastayı ‘ameliyat edersek masada kalır’ demişler ve ameliyat etmeden eve göndermişler. Hasta bize yaklaşık 20 gün önce geldi. Biz önceki olayları bilmediğimiz için bunun atardamarı genişlemiş, ameliyat etmemiz lazım dedik. Tabi bir yerde bir hastaya masada kalırsın, kurtulamazsın denildiği zaman bizim de işimiz zorlaşıyor. Bu hastayı ameliyat etsek ve herhangi bir komplikasyon gelişse bu sefer hasta yakınları, ‘İstanbul, Ankara’daki doktorlar böyle olacağını biliyordu ama bu doktor farkına varmadı. Ameliyat yaptı ve sonucu böyle olacağı belliydi zaten’ diye düşüneceklerdi. Bu bizim için de zor bir durum. Ancak yaptığımız tetkiklerde ameliyatla ilgili ciddi bir komplikasyon görmedik. Bunu yakınlarına da izah ettik. Hasta yakınlarına göğüs kafesini tam açmadan, 7 santimlik bir kesiyle kalbi görmeden, sadece ana damarı görecek şekilde açıp ameliyat ediyoruz. Bu hastamızın hem hızlı iyileşmesine yol açıyor hem de yan yatmasına engel olmuyor ve bazı komplikasyonları önlüyor. Bu bilgileri hasta yakınlarına verdik, onlarda ikna oldular. Bunun yanında daha önceden aileden 7-8 kişiyi ameliyat etmiştik. Onunda verdiği güven vardı. Bunun üzerine 5 gün önce ameliyat ettik, yoğun bakımdan çıkardık. Şu anda hastamız Allah’a şükür iyi ve birkaç gün sonra taburcu edeceğiz” dedi.
Hasta Ahmet Tulum ise kendini çok iyi hissettiğini ifade ederek, “Çok çok iyiyim. Ankara’da güven vermediler. Bana ‘masadan kalkamazsın’ dediler. İstanbul aynısını dedi. Bu ameliyatın Van’da yapılması çok iyidir. Hocamızın bana yaptığı bu iyiliği asla unutmam” ifadelerini kullandı.

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