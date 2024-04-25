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  4. Masada silah bırakma var! Türkiye'nin tezi Hamas'ın ön şartı oldu

Masada silah bırakma var! Türkiye'nin tezi Hamas'ın ön şartı oldu

25.04.2024 11:49
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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Hayya, silah bırakma şartlarını açıkladı. Hayya, daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gündeme getirdiği, maddeleri tek tek sıraladı.

Masada silah bırakma var! Türkiye'nin tezi Hamas'ın ön şartı oldu

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hamas üst düzey yetkilisi Halid Hayya, "İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" kaydetti.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirten el Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas
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