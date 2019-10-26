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"Masada yıllardır kurulan planları 10 günde çöpe attık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: - "(Barış Pınarı Harekatı) Birilerinin masada yıllardır kurduğu planlarını 10 günde çöpe attık. Bu ülke, yeri geldiğinde farklılıkları kenara koyarak tek yürek oldu" - "Bu vatan bizim vatanımız. Bu güzel hikayeyi hep beraber inşa ediyoruz. Türkiye'yi büyütmeye, birlik beraberliğimizi artırmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, birilerinin masada yıllardır kurduğu planlarını 10 günde çöpe attıklarını belirterek, "Bu ülke, yeri geldiğinde farklılıkları kenara koyarak tek yürek oldu." dedi.

Muğla’ya gelen Kandemir, partisinin Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Kandemir, daha sonra belediye başkanlarıyla görüştü.

Kandemir, yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişte çok badireler atlattığını, bedeller ödediğini belirtti.

Türklerin gözünü kırpmadan kurşunlara yürüyen bir milletin torunu olduğunu vurgulayan Kandemir, kadınıyla erkeğiyle bu milletin ne kadar büyük işler başardığını herkesin gördüğünü anlattı.

Kahramanlık hikayelerinin benzerinin son 18 yılda yaşandığını belirten Kandemir, "Çok badireler atlattık. Bize diz çöktüreceklerine inananlara bu millet her defasında gereken cevabı verdi. Türk askeri halkın huzuru için canları pahasına mücadele veriyor. Huzurun bozulmaması, vatanın parçalanmaması, ezanın susmaması için dağlarda şehitler, gaziler veriliyor. Bayrağımızı yere indirtmedik. Suriye'de bu ülkenin bekasını korumak adına Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayetle karar verdi. Yaklaşık 12 gün önce harekat başladı. Birilerinin masada yılladır kurduğu planlarını 10 günde çöpe attık. Bu ülke yeri geldiğinde farklılıkları kenara koyarak tek yürek oldu. Bu vatan bizim vatanımız. Bu güzel hikayeyi hep beraber inşa ediyoruz. Türkiye'yi büyütmeye, birlik beraberliğimizi artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kandemir'e ziyaretinde AK Parti Muğla Milletvekili, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İl Başkanı Kadem Mete eşlik etti.

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