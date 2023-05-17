'Masadan kalkacaklar' söylentilerinin ardından İYİ Parti'den ilk açıklama! 'Altında imzamızın bulunduğu bütün metinlerin...' Dikkat çeken Kılıçdaroğlu sözleri

14 Mayıs'taki seçimlerden sonra siyaset gündeminde tartışmalar sürüyor. İYİ Parti ile ilgili 'Masadan kalkacaklar' iddiaları ve oylara ilişkin 'Sonuçlar hatalı girildi' iddialarının ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'den seçimlere ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Kürşad Zorlu konuşmasında, İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turda 13. cumhurbaşkanı olması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurgularken İYİ Parti'nin altında imzası olan tüm metinlerin arkasında olduğunu söyledi. İşte detaylar...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Az önce tamamlanan partimizin başkanlık divanı toplantısında 14 Mayıs seçimlerini, özellikle sandık güvenliğini ve 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2. tur seçimlerine yönelik partimizin stratejisini değerlendirme imkanı bulduk. 14 Mayıs pazar günü gerçekleşen seçimler tamamlanmış olup cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın kazanamadığı görülmüştür. Buna göre seçim takvimi kapsamında vatandaşlarımız 2. tur oylaması için 28 Mayıs günü sandık başına gidecektir. Bu sonuçlara göre henüz cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemli ve kıymetlidir. Üstelik bu kez ilk turda olduğu gibi yüzde 50'yi geçebilmek değil de iki aday arasında 28 Mayıs günü seçmenlerden o iki adaydan bir oy fazla alanın seçilmesinin gerekeceği bir seçim sürecine tanıklık edeceğiz. Bu durumda geçersiz ve kullanılmayan oylar ve 2. tura kalamayan diğer adayların aldığı oylar da hesaba katıldığında 28 Mayıs yepyeni bir bakış açısının ve yepyeni bir değerlendirmenin milletimizle buluşacağı bir seçim günü olacaktır.

Siyasi iktidar hukuki ve siyasi etik kurallarını hiçe sayarak tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullanmış ve kendisi tarafından yönlendirilen bir kısım medya ve diğer araçlar vasıtasıyla da yoğun bir kara propagandaya başvurmuştur. Ülkenin ağır sorunlarını gölgelemek adına miting meydanlarında gerçekliği olmayan iddia ve görselleri maalesef vatandaşlarımıza sunmaya kalkmış, milli ve dini değerlerimizi de bu sürece ortak etmeye çalışmıştır.

Seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanmasıyla birlikte daha önce yaptıkları gibi tırnak içinde 'kazandık' algısı yaratarak gerek sayım döküm işlemleri gerekse veri giriş sürecinin güvenliği etkilenmek istenmiştir. Sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişimine bakıldığında görülen tutarsızlıklardan da bunun anlaşıldığını söyleyebiliriz. Bu aşamada bize düşen en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve hızlıca 28 Mayıs'a el birliği ile hazırlanmaktır.

"İTİRAZLARIN CİDDİ BİR KISMI YSK'DAKİ VERİLERE İŞLENMEYE BAŞLANDI"

Yaptığımız yoğun incelemeler neticesinde YSK verileriyle ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hatalara ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarında düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu kapsamda binlerce itiraz yapılmış olup her bir oyun sonuçlara en sağlıklı şekilde yansımasını İYİ Parti olarak sağlamaya çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz gerek illerden, ilçelerden bize ulaşan, gerekse sosyal medya başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen birtakım tespitlerin hepsini değerlendirip her birisini çok hızlı bir biçimde YSK'nın resmi veri sistemine gerekli düzeltmeleri yaparak göndermeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu noktada örneğin, Çankaya ilçe seçim kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi, biz onu şimdi il seçim kuruluna taşıyacağız. Yine Mersin de örneğin çok tartışmalı bir il biliyorsunuz. İncelemeler hala devam ediyor. Bir kısım itirazlarımız reddedildi, diğerleri incelemede. Ve maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak yaptığımız itirazların ciddi bir kısmının YSK'daki verilere işlenmeye başlandığının da milletimizle bilgisini paylaşmak istiyoruz. Bunları da birebir takip ediyoruz, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin seçimin meşruiyetine, bu konudaki kaygılarına yönelik bizim de hassasiyetimiz çok büyük, onların bu hakkının asla gasbedilmesine izin vermeyiz. Tespitlerimiz ve itirazlarımızın neticesine ve değişimine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı bir şekilde anbean paylaşmaya çalışacağız.

İYİ Parti olarak bütün kadrolarımız ve gönüllülerimiz gerek sahada gerek sandıklarda oylarımızın güvenliği konusunda büyük çaba gösterdiler. Seçim güvenliği konusunda YSK ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız raporlama ve iletişim sistemimiz seçim gecesi de sorunsuz bir şekilde çalışmıştır.

Siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı ve partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte kesin olmayan sonuçlara göre milletimizin Cumhur İttifakı'na parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz. Bu sonuçlara göre bizim istediğim beklediğimiz oy oranına ulaşamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı muhafaza ettiğimiz görülmektedir. 28 Mayıs seçiminin ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu neticenin kapsamlı bir analizini yaparak yol haritamızı millet iradesine en uygun şekilde belirleyeceğiz.

Muhakkak ki İYİ Parti'nin hedefi iktidar elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir. Bundan sonra da hedeflerimizden zerre sapma göstermeden Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki 11 günlük süreçte öncelikle 2. tur cumhurbaşkanı seçimine odaklanacağız ve inşallah 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. 2. tur seçimleri millet ittifakı kazanacaktır. Ardından milletimizin tercihi ve çıkardığımız sonuçlar doğrultusunda yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerine de hazırlanmaya başlayacağız.

"PARTİMİZ, KILIÇDAROĞLU'NUN 2. TURDA 13. CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASI İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Bu doğrultuda partimiz, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turda 13. cumhurbaşkanımız olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Tüm mensuplarımız ve teşkilatlarımızın da 28 Mayıs'ta sandıkların başında olacağını vurgulamak istiyoruz.

"İYİ PARTİ, ALTINDA İMZAMIZIN BULUNDUĞU BÜTÜN METİNLERİN ARKASINDADIR"

İYİ Parti 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs günü de milletimize sunduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliği, oluşturduğumuz ortak mutabakat metni ve seçim güvenliği alanları başta olmak üzere altında imzamızın bulunduğu bütün metinlerin de arkasındadır."



