Masadan kalkan Hafter'le ilgili Türkiye iddiası

Hafter'in kabul ettiremediği talepler arasında Türkiye'yle ilgili konular da olduğu iddia ediliyor.Libyalı General Halife Hafter'in, Moskova'da Türk ve Rus heyetlerinin de katıldığı görüşmelerde müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etme gerekçesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Hafter'in "Anlaşma taslağı, Libya (Ulusal) Ordusu'nun birçok talebini dikkate almıyor" dediğini aktardı.

Rus TASS haber ajansı da Sky News Arabia'ya dayandırdığı haberde, Hafter'in Moskova'daki müzakerelerde Türkiye'yle ilgili bazı isteklerini kabul ettirmeye çalıştığını bildirdi. Haberde Hafter'in ateşkesin Türkiye'nin dâhil olmadığı bir uluslararası gözetime tabi tutulmasını ve "Türkiye ile Suriye'den gelen paralı askerlerin" derhal çekilmesini istediği öne sürüldü. Hafter'in, emrindeki güçlerin Trablus'a girmesi ve Tobruk merkezli parlamentodan güven oyu alacak bir ulusal birlik hükümetinin kurulması konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi.