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Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran hamile görümce ve gelini yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar sonrasında harekete geçti.

Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran hamile görümce ve gelini yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar sonrasında harekete geçti. Derneği fiziki takibe alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yapılan gözetimler sırasında içeriden çıkan müşterilerin ifadesine başvurdu. İçeride fuhuş yaptırıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları belirlenen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan mağdur kadınlar ise daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kadınlar gelin ve görümce çıktı
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö.’nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö.’nün ise D.Ö.’nün ağabeyi ile evli olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptırılan derneğin ise mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı

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