Masaj salonlarına rüşvet operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamu görevlilerine rüşvet verdikleri değerlendirilen masaj salonu sahipleri ile ortaklarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ KOM ekipleri, rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi ile Kırklareli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K, A.S, E.E.A. ve İ.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

