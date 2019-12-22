HABER

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:19 | Son Güncelleme

BURSA'da, masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E. (41) ile eşi H.E. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.E. ile eşi H.E.'nin, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan masaj salonlarında, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Masaj salonlarını bir süre takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Polisler, 2 mesaj salonuna eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda H.E. ve eşi H.E. ile 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. H.E. ile eşi H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi'nce sınır dışı edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuş yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.

FOTOĞRAFLI

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Tuvalate gizli kamera yerleştiren doktor gözaltına alındıTuvalate gizli kamera yerleştiren doktor gözaltına alındı
Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1500 turist geldiKuşadası'na iki kruvaziyerle 1500 turist geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Harekatta ele geçirildi! İmha edildiler...

Antalya'da korkunç ölüm!

Antalya'da korkunç ölüm!

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi!

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbullular dikkat! Az önce duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.