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Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve spa salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptıran 2 yönetici, polis ekipleri tarafından yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi’nde meydana geldi.

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve spa salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptıran 2 yönetici, polis ekipleri tarafından yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, spa ve masaj salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptırıldığı ihbarı, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, dernek binasını takibe aldı. Binadan çıkan şahıslardan alınan ifadeler neticesinde dernekte fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri belirlenen dernek yöneticisi H.Ç. (34) isimli kadın ve H.E. (51) ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Dernek binasının mühürlenmesi için çalışma başlatıldı
‘Mağdur’ sıfatı ile Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 4 kadının fuhuş yaptıkları yönündeki iddiaları kabul ettikleri, H.Ç. ve H.E.’nin ise suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yapan 4 kadın serbest bırakılırken, dernek yöneticisi H.Ç. ve H.E. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, fuhuş yaptırılan dernek binasının mühürlenmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu

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