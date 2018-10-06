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Masaj salonuna fuhuş baskını! 2'nci kattan atladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Ankara'da polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlediği masaj salonunda çalışan bir kadın ve müşterisi, binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Masaj salonuna fuhuş baskını! 2'nci kattan atladılar

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Şehit Sadık Erişen Sokak üzerindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Polis ekiplerinin binaya gelmesi üzerine, salonda çalışan bir kadın ve müşterisi binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı. Şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, binadan atlayan kadının park halindeki bir aracın üzerine düştüğü görüldü. Şüphelilerin polis gittikten sonra tekrar binaya geldiği görüldü. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş

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