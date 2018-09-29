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Masaj salonuna fuhuş operasyonu : 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

MERSİN'de fuhuş yaptırıldığı öne sürülen mesaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu : 6 gözaltı

MERSİN (DHA)- MERSİN'de fuhuş yaptırıldığı öne sürülen mesaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler saptadığı adresi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, salondan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D.'nin para karşılığında fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, işyeri sahibi T.U., kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y., G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı. Masözler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi ve kardeşi ise adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi T. U.'nun daha öncede birçok kez fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Masaj salonuna fuhuş operasyonu : 6 gözaltı

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