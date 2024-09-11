Masaj salonunda defalarca bıçaklandı! Katilinin kim olduğu ortaya çıktı

Dün öğle saat 13.30 esnasında Konya'da Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir masaj salonunda, 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan dehşeti yaşadı. Masaj salonu sahibi Vedat D.’nin iş yerine gelmesiyle Arslan’ı kanlar içinde yerde buldu. Masaj salonunun anahtarı üzerinde olduğunu fark eden salon sahibi Vedat D.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ HALDE KANLAR İÇİNDEYDİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanan Arslan’ın öldüğünü belirledikten sonra, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.

4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan’dan sosyal medyasında paylaştığı videolar kaldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır