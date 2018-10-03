Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda 'fuhuş' yapıldığı bilgisi üzerine iş yerini izlemeye aldı. Masaj salonuna giren 2 şahsın 200 TL karşılığında çalışan bayanlarla cinsel ilişkiye girdiklerini beyan etmesi üzerine iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

8 şahsı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakan ekipler, iş yeri sahibi olduğu belirlenen P.N.K. isimli 1 kadın ve iş yeri çalışanları R.A. ve Ş.A. isimli şahısları 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçuyla adliyeye sevk etti.

P.N.K. ve R.A. tutuklanırken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

