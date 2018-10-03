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Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

Mersin'de masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine 'fuhuş' yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda 'fuhuş' yapıldığı bilgisi üzerine iş yerini izlemeye aldı. Masaj salonuna giren 2 şahsın 200 TL karşılığında çalışan bayanlarla cinsel ilişkiye girdiklerini beyan etmesi üzerine iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

8 şahsı ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakan ekipler, iş yeri sahibi olduğu belirlenen P.N.K. isimli 1 kadın ve iş yeri çalışanları R.A. ve Ş.A. isimli şahısları 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçuyla adliyeye sevk etti.

P.N.K. ve R.A. tutuklanırken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
masaj salonu Ffuhuş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yapan da yaptıranda suçludur. Yapacak varsa yaptıran olur.
heosi öyleki mutlu sonlu
Eskiden masaj salonunda işlem 100 dolara endeksliymiş. Şimdi 30 usd. 600 liradan 200 Tl'ye indirim olmuş. Eee? Hani ekonomik kriz. Hani enflasyon?
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