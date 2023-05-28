HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

28.05.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay uşakta yaşandı. Bir masaj salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi kafasından vuruldu. Kafasından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonunda meydana geldi. İddialara göre masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Ö.K.’yi kafasından tabancayla vururken işletme sahibi M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

AW900411_01

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı! Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ö.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AW900411_02

Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı.

AW900411_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrılmak isteyen sevgilisine cadde ortasında kurşun yağdırdıAyrılmak isteyen sevgilisine cadde ortasında kurşun yağdırdı
Seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...Seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...
İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...
Anahtar Kelimeler:
Uşak masaj salonu

En Çok Okunan Haberler

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki

Özdağ'dan Taksim'deki o görüntülere tepki

Seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...

Seçim günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı...

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

Yolcu uçağının kapısını havadayken açmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Yolcu uçağının kapısını havadayken açmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.