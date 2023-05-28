Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonunda meydana geldi. İddialara göre masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Ö.K.’yi kafasından tabancayla vururken işletme sahibi M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ö.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı.

(İHA)

