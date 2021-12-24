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  4. Masaj salonunda yakalandılar! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Masaj salonunda yakalandılar! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

24.12.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Kuşadası'nda 6 ayrı masaj salonuna yapılan operasyon ile gözaltına alınan 6’sı kadın 14 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Masaj salonunda yakalandılar! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8’i erkek 6’sı kadın 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, dün hakim karşısına çıktı. Kuşadası Adliyesi’nde görülen davanın ardından 14 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın fuhuş
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