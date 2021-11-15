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  4. Masaj salonuna fuhuş baskını! 2 şüpheli gözaltında

Masaj salonuna fuhuş baskını! 2 şüpheli gözaltında

15.11.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gerçekleştirilen operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Salonda bulunan 3 kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Masaj salonuna fuhuş baskını! 2 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

OPERASYON ŞOKU!

Yapılan çalışmalarda, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

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YAKALANAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda iş yeri çalışanı 3 kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan işyeri sahibi ve işyeri sorumlusu olan T.D. ile M.Ş.S. 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin fuhuş
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