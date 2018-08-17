“Masaj yaptırmak bağışıklık sistemi için faydalıdır”

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Çağıl Ertürk, kişi üzerinde masajın mekanik ve refleks olarak çeşitli etkiler meydana getirdiğini söyledi. Ertürk, “Masaj yaptırmak sadece rahatlamaya yardımcı olmaz. Bağışıklık sistemi için de faydalıdır” dedi. Masajın, dokunulan bölgede termal değişiklikler, ısı artışı, vazodilatasyon denilen damarların genişlemesi ve bütün bunlarla birlikte kişiden kişiye enerji akışının sağlanmasına etki ettiğini dile getiren Ertürk, “Eski Çin, Hint ve Mısır kaynakları masajın hastalıkları önlemede, tedavi ve yaralıları iyileştirmede binlerce yıldır kullanıldığını belirtmektedir. Masaj ilk olarak M.Ö. 2700 tarihli bir Çin kitabında geçmektedir. Bu kitapta sabahın ilk saatlerinde, uykudan sonra, kan dinlenmiş ve sinirler gevşemiş, elin ayasıyla yapılacak darbelerin soğuk algınlığını önleyeceği belirtilmiştir” diye konuştu. “MASAJ YAPTIRILDIĞINDA BEYAZ KAN HÜCRELERİ ARTIŞA GEÇER” Masajın, kişi üzerinde mekanik ve refleks olarak çeşitli etkiler meydana getirdiğini belirten Ertürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yapıldığı bölgede lokal olarak etkisi görüldüğü gibi vücut sıvıları ve sinir sistemi yolu ile aslında bütün vücudu etkiler. Deriye, kaslara, kemiklere, eklemlere, eklem çevresi yapılara, dolaşım sistemine, sinir sistemine, salgı bezlerine ve iç organlara etki ederek bu yapıların fonksiyonları üzerinde etkiler oluşturur. Masaj yaptırmak sadece rahatlamanıza yardımcı olmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminize de faydalı olabilir. 45 dakikalık bir masaj alan kişide lenfosit sayısının artmış olmasının başlıca sebebi, vücudun hastalıklardan korunmasında büyük rol oynayan beyaz kan hücreleridir. Los Angeles’ta yapılan bir çalışmada kişilerden masaj öncesi ve sonrası incelenmek üzere kan örnekleri alınmış olup; araştırma, masajın diğer fiziksel değişiklikleri de beraberinde getirdiğini kanıtlar niteliktedir. Çalışma sonucunda katılımcıların inflamasyon dediğimiz ödem-iltihap durumlarında rol oynayan moleküller olan sitokinlerin daha düşük seviyelere sahip olduğu görülmüştür. Kronik olarak yüksek düzeyde inflamasyonun astım, kardiyovasküler hastalık ve depresyon gibi durumlarla ilişkili olduğu bilinmektedir”.