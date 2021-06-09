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  4. MASAK’tan aynı konuda iki farklı rapor düzenlendiği iddialarına ilişkin açıklama

MASAK’tan aynı konuda iki farklı rapor düzenlendiği iddialarına ilişkin açıklama

09.06.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), aynı konuda 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MASAK’tan aynı konuda iki farklı rapor düzenlendiği iddialarına ilişkin açıklama

MASAK’tan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere MASAK’ın görev ve yetkileri arasında suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunmaktadır. Bu kapsamda iddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir. Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28 Aralık 2020 tarihinde ve nihai rapor da 20 Ocak 2021 tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir. Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İHA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı

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