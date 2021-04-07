MASAK: “Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur”

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/1 sayılı kararla terör örgütlerine yönelik olarak mal varlıklarının dondurulması kararının alındığı hatırlatılarak, “FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların ülkemizde bulunan tüm malvarlıkları dondurulmuştur” açıklamasında bulunuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan terör örgütlerine yönelik olarak malvarlıklarının dondurulması kararı üzerine açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, “Mal varlığı” dondurma tedbirinin Türk hukukuna ilk olarak 7 Şubat 2013’te 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkın Kanun ile girdiği belirtildi. Açıklamada, “Anılan Kanun uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı Kararları kapsamında kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlığının dondurulabilmesi; Türkiye’nin yabancı devletlerden ve yabancı devletlerin Türkiye’den terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında mal varlığı dondurma talebinde bulunabilmesine imkân sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.