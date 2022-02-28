HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MASAK'ın "her türlü bilgiyi isteme" yetkisi iptal edildi

MASAK'ın "her türlü bilgiyi isteme" yetkisi iptal edildi

28.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, MASAK'ın istediği kurum ve kişilerden her türlü bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini anayasaya aykırı buldu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki düzenlemeyi iptal etti.

MASAK'ın "her türlü bilgiyi isteme" yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme ayrıca, TBMM Başkanı'nın Meclis'e istediği aracı alma yetkisini de anayasaya aykırı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılmıştı. Kararnameyle MASAK'ın yetkileri yeniden düzenlenmişti.

Bu kapsamda MASAK'a "Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek" yetkisi de verilmişti. Bu yetkiyle birlikte MASAK, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi istediği kişi ve kurumdan hiçbir sınırlama olmadan istediği bilgiye ulaşma olanağı yakalamıştı.

CHP, söz konusu düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

AYM'DEN MASAK'A YETKİ FRENİ

Yüksek Mahkeme, 24 Şubat tarihli toplantısında iptal talebini görüştü. Mahkeme, MASAK'ın kurum ve kişilerden her türlü bilgileri isteyebileceği yönündeki düzenlemeyi anayasaya aykırı bulurak iptal etti.

Alınan bilgiye göre, mahkemenin iptal gerekçesinde, düzenlemedeki bilgilerin kişisel verileri de kapsadığı, buna ilişkin herhangi bir güvence kararnamede olmadığı, bu konuda MASAK'a geniş yetki verildiği belirtildi.

TBMM BAŞKANI'NIN SINIRSIZ TAŞIT YETKİSİ DE İPTAL

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali talebini de görüştü. Mahkeme, TBMM'nin ihtiyacı olan taşıtların cinsi ve fiyatının TBMM Başkanı tarafından belirleneceği, bu konuda Cumhurbaşkanı kararı aranmayacağı yönündeki düzenlemeyi de iptal etti. Böylece TBMM TBMM Başkanı'na istediği aracı alma yetkisi veren düzenleme de anayasaya aykırı bulunmuş oldu.

Aynı yetki, bu yılki bütçe de Meclis Başkanı'na verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 Şubat Pazartesi deprem listesi!28 Şubat Pazartesi deprem listesi!
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladıRusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyorTarih verildi! İstanbul'a kar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Sisi'nin 'Seks' yorumu gündem oldu!

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

İlginizi Çekebilir

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.