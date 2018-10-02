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Masal anlatıcıları Mardin'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı bölgelerinden masal anlatıcılarının katılımıyla düzenlenen "Mardin Masalcılar Buluşması" başladı - Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan: - "Masalcılar şehrin okullarında, sosyal alanlarında müzede, sokaklarda, evlerin damlarında Mardinliler tarafından misafir edilecek. Masal şehirde masal konuşulacak"

MARDİN (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden masal anlatıcıları, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı, hoşgörü kenti Mardin'de bir araya geldi.

Mardin Müzesinin organizasyonuyla kente gelen Anadolu'nun geleneksel masal anlatıcıları, 5 gün boyunca müzede, okullarda, tarihi çarşılarda ve kentin sosyal alanlarında çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa masal anlatacak.

Mardin Müzesi bahçesinde başlayan etkinliğin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, farklı etnik yapıların bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin'de masalcıların bir araya gelmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Şehre bu tür etkinliklerin çok yakıştığını vurgulayan Aydın, "Tarihi şehirde, masalları gerçek masalcılardan dinleyerek dolu dolu 5 gün geçireceğiz." dedi.
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- "Masal şehre masal yakışıyor"

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da masalsı bir şehir olan Mardin'de etkinliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini belirtti.

49 masalcının yerel masalcılarla bir araya gelerek masallar anlatılacağını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Masallar çocuklara uyumaları için yetişkinlere de uyanmaları için anlatılır. Bir çocuğun zeki olmasını istiyorsanız ona masal anlatın demişler. Somut olmayan kültürel değerlerimizin taşıyıcısı hep bizleriz. Masal anlatmaya devam ettikçe, birine aktardıkça masallar yaşayacak. O nedenle de biz üç senedir masalları gündemde tutuyoruz, masalları topluma aktarmaya çalışıyoruz. Masalcılar şehrin okullarında, sosyal alanlarında müzede, sokaklarda, evlerin damlarında Mardinliler tarafından misafir edecek. Hem Mardinliler gelen masalcılara masal anlatacak hem de masalcılar kendi bildikleri masalları paylaşacaklar. Masal şehirde masal konuşulacak. Masal şehre masal yakışıyor."

Erdoğan, masalcılar buluşmasına herkesi davet ettiklerini dile getirdi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan masalcı Sezai Sarıoğlu, bu organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sarıoğlu, "Mardin masalsı bir şehir. Burada bazen masal anlatacağız bazen kıssa bazen hisse olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müze bahçesinde çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte masalcılar masal anlattı.

7 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte masal çemberleri oluşturulacak, seminer verilecek, konserler düzenlenecek, çeşitli sergiler açılacak.

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Masal anlatıcıları Mardin'de buluştu

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