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Masal Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel: - "Çocuklarımızı telefon, teknoloji ve televizyon bağımlılığından kurtarıp, masallarla, oyun kahramanlarıyla hayal dünyalarını genişletmek istiyoruz. Çünkü hayal dünyaları ne kadar gelişirse başarıya o kadar rahat ve kolay ulaşırlar. Hayal etmekle başlıyor her şey"

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesince düzenlenen Masal Festivali başladı.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'ndeki açılışa, Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, şair ve yazar Sunay Akın katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksel, Masal Müzesi ve Masal Festivali projelerinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, açıldıktan sonra müzeye 200 bine yakın ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Yüksel, festivalle çocukların hayal dünyalarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı telefon, teknoloji ve televizyon bağımlılığından kurtarıp, masallarla, oyun kahramanlarıyla hayal dünyalarını genişletmek istiyoruz. Çünkü hayal dünyaları ne kadar gelişirse başarıya o kadar rahat ve kolay ulaşırlar. Hayal etmekle başlıyor her şey." dedi.

Festivale 7'den 77'ye her yaştan insanın katıldığını aktaran Yüksel, "Dede torunuyla, anne çocuğuyla geliyor ve kendinden bir parça buluyor. Müzemizin bahçesinde ise karikatür, müzik ve resim atölyesi var. Kısacası edebiyatın sanatın her alanını bu festivalin içinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Sunay Akın ise geleceğin çocukların hayallerinde gizli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızın hayal dünyasını ne kadar zenginleştirir ve güzelleştirirsek geleceğimiz de o kadar aydınlık olur. Bu yüzden Kartal Belediyesi Masal Müzesi bu festivali düzenledi. Bu müzede dünyadaki örnekleri arasında en iyi eserleri barındıran müzelerden biridir. Bu bahçede pek çok insan çocuklarıyla beraber kardeşçe, farklı farklı düşünseler bile aynı mutluluğu yaşıyorlar. Bunu çocuklarımızın hayal gücünün gelişmesi sağlıyor."

Açılışın ardından tiyatro sanatçısı Hamit Demir "Bir Dünya Masal" isimli oyunu sergilendi.

25 Ağustos'ta sona festivalin etkinlik programı şöyle:

Yazar Sabri Koz'un "Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz" adlı söyleşisi 24 Ağustos saat 12.00'de, yazar Şermin Yaşar'ın "Çocuk ile Sohbet" adlı söyleşisi 16.00'da yapılacak. 19.00'da sanatçı Sevinç Erbulak, ‘’Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetişkinlere Masallar’’ adlı performansını sahneleyecek. Şair ve yazar Sunay Akın ise saat 21.00'de "Uçan Halılardan Apollo 11'e" adlı söyleşide konuşacak.

Festivalin son günü saat 13.00'te yazar Ömür Kurt'un "Çocuk Psikolojisi ve Masallar" adlı söyleşisiyle başlayacak, saat 15.00'te yazar Koray Avcı Çakman'ın "Evvel Zaman İçinde" isimli söyleşiyle devam edecek.

Bebeğini Dik ve Oyna Bez Bebek Tasarım Atölyesi ve Şapkadan Çıkan Masallar Atölyesi gibi atölyelerin de programında bulunduğu festival, oyuncu Levent Üzümcü’nün "Sanat ve Toplum" adlı oyununu sahneye koymasıyla sona erecek.

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Kartal Belediyesi Masal Müzesi masal festivali

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