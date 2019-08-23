İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesince düzenlenen Masal Festivali başladı.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'ndeki açılışa, Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, şair ve yazar Sunay Akın katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksel, Masal Müzesi ve Masal Festivali projelerinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, açıldıktan sonra müzeye 200 bine yakın ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Yüksel, festivalle çocukların hayal dünyalarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı telefon, teknoloji ve televizyon bağımlılığından kurtarıp, masallarla, oyun kahramanlarıyla hayal dünyalarını genişletmek istiyoruz. Çünkü hayal dünyaları ne kadar gelişirse başarıya o kadar rahat ve kolay ulaşırlar. Hayal etmekle başlıyor her şey." dedi.

Festivale 7'den 77'ye her yaştan insanın katıldığını aktaran Yüksel, "Dede torunuyla, anne çocuğuyla geliyor ve kendinden bir parça buluyor. Müzemizin bahçesinde ise karikatür, müzik ve resim atölyesi var. Kısacası edebiyatın sanatın her alanını bu festivalin içinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.