"Masal Parkı"nı çocuklar açtı

Bolu Belediyesi'nce 16 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içinde 19 farklı masal kahramanının yer aldığı "Masal Parkı" açıldı.

Kılıçarslan Mahallesi'ndeki parkın açılış törenine, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, daire amirleri ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel bir kreş ve gündüz bakım evine giden minikler ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezine devam eden çocuklar halk oyunu gösterisi yaptı.

Törende konuşan Aydın, çocuk olmanın bir özelliğinin de hayal kurmak olduğunu ifade ederek, "Aslında hayal kurmayı insan hayatı boyunca devam ettirebilirse burada gördüğümüz ve neler yapılabileceğinin de bir örneğini gösteren bu tarz parklar ortaya çıkar. Masallar, Külkedisi ile Pamuk Prenses'te olduğu gibi insanın hayatında çok farklı yerlerden farklı yerlere gelebileceğini ama ümit etmenin, iyi olmanın ve sonuçta iyilerin kazanacağının göstergesi." diye konuştu.