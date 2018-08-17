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"Masal Parkı"nı çocuklar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi tarafından yapılan ve içinde 19 farklı masal karakterini barındıran park, çocukların da katıldığı törenle hizmete sunuldu

Bolu Belediyesi'nce 16 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içinde 19 farklı masal kahramanının yer aldığı "Masal Parkı" açıldı.

Kılıçarslan Mahallesi'ndeki parkın açılış törenine, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, daire amirleri ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel bir kreş ve gündüz bakım evine giden minikler ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezine devam eden çocuklar halk oyunu gösterisi yaptı.

Törende konuşan Aydın, çocuk olmanın bir özelliğinin de hayal kurmak olduğunu ifade ederek, "Aslında hayal kurmayı insan hayatı boyunca devam ettirebilirse burada gördüğümüz ve neler yapılabileceğinin de bir örneğini gösteren bu tarz parklar ortaya çıkar. Masallar, Külkedisi ile Pamuk Prenses'te olduğu gibi insanın hayatında çok farklı yerlerden farklı yerlere gelebileceğini ama ümit etmenin, iyi olmanın ve sonuçta iyilerin kazanacağının göstergesi." diye konuştu.

- "Dünya ile yarışmak durumundayız"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise kenti adım adım dünyada yaşanılabilir yerler arasına sokmak için çalıştıklarını belirtti.

Kentin her yerini parklarla donattıklarını anlatan Yılmaz, Bolu Belediyesi'nin devam eden ve yapılacak projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Yılmaz, Bolu'da fert başına 25 metrekarelik yeşil alan düştüğünü dile getirerek, "Türkiye'de bu noktaya gelen başka bir il yok. Ama dünyada bizi geçenler var. Dünya ile yarışmak durumundayız çünkü biz dünya kentini ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken çocuklarımıza bir sözümüz vardı. Onu yerine getirememiştik. Şu an burada oluşturduğumuz park ise geleceğimiz olan çocuklarımızın parkı olacak. Çocuklarımızın burada rahat edeceklerini ve oynayacaklarını, ebeveynlerinin de burada mutlu olabilecekleri bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından parkın açılışı, protokol üyeleri ve çocuklar tarafından yapıldı.

Çocuklar, daha sonra parkı gezerek masal kahramanlarını inceledi.

- Masal Park

Masal Parkı, çocukların hayal dünyasını ve yeteneklerini geliştirmeyi, yetişkinlere farklı bir mekan alternatifi sunmayı amaçlıyor.

Türk ve dünya literatüründeki efsane, masal ve destan kahramanlarının heykel betimlemeleriyle vücut bulduğu parkta, çocuklar "Kırmızı Başlıklı Kız", "Pinokyo", "Rapunzel", "Kül Kedisi", "Hansel ve Gratel" gibi masal kahramanlarını görebilecek.

Bolu'ya özgü simgelerin de çikolata ev, tavuk ev gibi yapılarla temsil edildiği parkın, eğlencenin yanı sıra değerler eğitiminin de mekanı olması planlanıyor.

Parkta, masal kahramanlarının yanı sıra çeşitli sosyal alanlar da yer alıyor.

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bolu belediyesi Masal Parkı

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