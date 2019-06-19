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Masalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ Serinhisar'da, taş ocağı şantiyesi alanının genişletilmesi için şirket yetkililerince düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, ilçe sakinlerince protesto edildi.

Masalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılar

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Serinhisar'da, taş ocağı şantiyesi alanının genişletilmesi için şirket yetkililerince düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, ilçe sakinlerince protesto edildi. Ellerinde dövizlerle salona giren Serinhisarlılar, tabakları masalara vurup, kırarak, toplantının yapılmasını engelledi. Toplantı, gerginlik nedeniyle yapılamadı.
Serinhisar'da, bünyesinde taş ocağı şantiyesi olan şirketin yetkililerince kalker ocağı alanının artırılması için alınan ÇED olumlu raporunun halka sunulması için toplantı düzenlendi. Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya şirket yetkilileri, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi ile Serinhisarlılar ve çok sayıda çevreci katıldı. Taş ocağı şantiyesinin genişletilmesine tepki gösteren ilçe sakinleri, toplantıya 'Siz betonu, biz yaşamı savunacağız', 'Başka Serinhisar yok', 'Taş ocakları ekolojik dengeyi bozuyor, istemiyoruz', 'Dinamit değil, horoz sesiyle uyanmak istiyoruz' yazılı dövizlerle katıldı. Toplantı başlamadan salona gelen yaklaşık 200 kişi, elleriyle masalara vurarak, protestoya başladı. İlçe sakinlerinden Cemile Koyun, taş ocakları nedeniyle rahat nefes alamadıklarını belirterek, "Tozlar nedeniyle hasta oluyoruz. Artık horoz sesiyle uyanmak istiyoruz" diye konuştu.
Ayşe Fatma Gülgüç de akciğer rahatsızlığı bulunduğuna dikkat çekerek, "Taş ocaklarının neden olduğu tozdan nefes alamaz hale geldik. Bu tesis buradan kalkacak. İnsanlar hep hasta oluyor. Bahçemde yetişen kirazların toz nedeniyle kalitesi düştü, elimde kaldı" dedi.
Protesto sırasında, olay yerinin güvenliğini sağlamak için salona gelen emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerini şirket yetkilisi sanan protestocular, tepkilerini artırdı. Diğer polisler ile bazı katılımcıların protestoculara, tartıştıkları kişinin polis müdürü olduğunu söylemesi üzerine gerginlik yatıştırıldı. Protesto sırasında ilçe sakinleri, tabakları da masalara vurarak, kırdı. İlçe sakinlerinin eylemi, yaklaşık 2 saat sürerken, şirket yetkililerinin gerginlik yüzünden ayrılmasıyla toplantı yapılamadı.

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Masalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılarMasalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılarMasalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılarMasalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılar

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