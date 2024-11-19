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  4. Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 12:48
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Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerine yenidoğan çetesini protesto eden muhalefet milletvekillerinin eylemi damga vurdu. Masalarına patik, kıyafet koyan vekiller Bakan Kemal Memişoğlu'nun gülümseyerek içeri girmesinin ardından tepkilerini artırarak önce bakanı istifaya davet etti ardından salonu terk etti. Toplantıya verilen aranın ardından konuşan Memişoğlu, "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu'. Çetenin adı ise 'İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi'dir." dedi.

Masalarına bebek kıyafetleri koyup Bakan Memişoğlu'nu protesto ettiler! Bakan gülümseyince ortam gerildi, salonu terk ettiler

Meclis'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri protestoyla başladı. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi'nin ölümüne neden olan bebekler yüzünden masalarına bebek kıyafetleri ve bebek ayakkabıları bıraktı. Kıyafetlerin arasında şırınganın da yer alması dikkat çekti.

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MEMİŞOĞLU'NU HEDEF ALDILAR

Memişoğlu'na yönelik "İstafa etmeniz lazım. Burada olmanız etik değil." ifadeleri kullanılırken milletvekilleri, "İl Sağlık Müdürü iken ruhsat verdiğiniz, denetlediğiniz hastanelerde ölen bebeklerin patikleri bunlar..." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Memişoğlu ise salona gülümseyerek girdi. Memişoğlu'nun vekillerle tokalaşırken gülümsemesine devam etmesi vekillerin bir kez daha tepki göstermesine neden oldu. Yaşananların ardından CHP'li vekiller salonu terk etti.

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MEMİŞOĞLU: ÇÜRÜK ELMA OPERASYONU

NTV'de yer alan habere göre ise Memişoğlu tepkilere yönelik "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu'. Çetenin adı ise 'İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi'dir." dedi.

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İdari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerini açıklayan Memişoğlu, "Bu kapsamda Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda uygulamaya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Protesto Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yenidoğan
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