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Masatlı kavga...O anlar kameraya böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan masatlı kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan masatlı kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesi Hacı Veli Ağa Sokak üzerinde meydana gelen olayda tartışan iki kişi birden bire kavgaya tutuştu. Masat kullanılan kavgada bir kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı masat darbesiyle kanlar içerisinde kalan Ö.A. isimli kişi olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay gerçekleştiren kimliği belirsiz şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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