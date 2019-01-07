Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı birleşti

İSTANBUL, (DHA)- Asus dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da masaüstü ve dizüstü bilgisayarın birleştiği Republic of Gamers (ROG) GZ700 modelini tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da birçok teknolojik ürün tanıtıldı. Bilgisayar üreticisi Asus da fuarda, tasarımıyla standart masaüstü bilgisayarların yerini alan dizüstü modeli ROG GZ700'ü meraklılarıyla buluşturdu.

Asus'tan yapılan açıklamada, klavyesi sökülerek farklı kullanım senaryolarına imkan tanıyan dizüstü oyun bilgisayarı, laptop formunda kullanılırken de yüzeye çapraz yerleşerek hem gelişmiş soğutma sağladığı hem de zengin bir ses deneyimi yaşattığı belirtildi. Alüminyum gövdeye sahip ROG GZ700'ün 17,3 inçlik Full HD ekranının ultra akıcı 144 Hz yenileme hızı ve G-SYNC teknolojisinin, 3 ms tepki süresi olanağı tanıdığı bildirildi.

Intel'in Core i9 işlemcisi ve GeForce RTX 20 Serisi harici grafik işlemcisiyle çalışan ASUS ROG GZ700’ün soğutma sistemi sayesinde hem işlemcinin hem de ekran kartının standart hızların üstüne çıkan performans sağladığı aktarıldı.