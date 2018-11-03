Masaya getirilen istiridye canlandı

Japonya'da yaklaşık 30 saniye olan videoyu Twitter kullanıcısı 'Canlı İstiridyenin Çilesi' başlığı ile paylaştı. Görüntü izlenme rekoru kırdı. Görüntülerde restoranda servis edilen istiridyenin canlı olup hareket ettiği görülüyor. Canlı istiridyeyi gören çocuklar ise çubuk ile istiridyeyle oyun oynuyor.



