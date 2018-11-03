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Masaya getirilen istiridye canlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Japonya'da bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan canlı istiridye videosu sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoru kırdı.

Japonya'da yaklaşık 30 saniye olan videoyu Twitter kullanıcısı 'Canlı İstiridyenin Çilesi' başlığı ile paylaştı. Görüntü izlenme rekoru kırdı. Görüntülerde restoranda servis edilen istiridyenin canlı olup hareket ettiği görülüyor. Canlı istiridyeyi gören çocuklar ise çubuk ile istiridyeyle oyun oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya istiridye suşi

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