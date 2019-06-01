"Masaya saygıyla oturanlarla müzakere ederiz"

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakere edebileceklerini ancak müzakere emri verenlere tabi olmayacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da milli sporcularla bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, yaptırımlarla İran'ı teslimiyete mecbur bırakacağı beklentisi içinde olduğunu ancak halkın zorluk ve sıkıntılara rağmen direndiğini belirterek şunları söyledi:

"Düşman geçen seneye kadar hedefinin İran rejimi olduğunu söylüyordu. Bugün ise açık bir şekilde rejimle işi olmadığını söylüyor. Düşman birkaç ay öncesine kadar dünyanın en büyük askeri gücü olduğunu ve istediği zaman İran silahlı kuvvetlerini yenebileceğini iddia ediyordu, bugün ise savaşa niyeti olmadığını açıklıyor."

Ruhani, ABD ile yeniden müzakere ihtimaliyle ilgili olarak da "Eğer uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde müzakere masasına otururlarsa, biz müzakere ve mantık ehliyiz. Müzakere emri verenlere tabi olmayız." değerlendirmesinde bulundu.